- Usa-Cina: Tik Tok, accordo di vendita potrebbe essere annunciato domani - La piattaforma di social media cinese TikTok ha scelto un offerente per svolgere le sue attività negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e in Australia, e potrebbe annunciare un accordo già domani, primo settembre. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnbc", che cita fonti vicine al dossier e ricorda che le principali aziende Usa corteggiatrici della compagnia cinese sono Microsoft, in collaborazione con Walmart, e Oracle, e che il prezzo di vendita dovrebbe essere compreso tra i 20 miliardi e i 30 miliardi di dollari. Nonostante all'inizio della scorsa settimana Tik Tok abbia fatto sapere ai suoi dipendenti che la società si stava "muovendo rapidamente per trovare soluzioni ai problemi da affrontare a livello globale, in particolare negli Stati Uniti e in India", la recente mossa di Pechino di aggiornare – per la prima volta in 12 anni – l'elenco di tecnologie vietate o limitate per l'esportazione potrebbe aumentare le difficoltà per la società cinese di concludere l'accordo. L'aggiornamento, annunciato venerdì scorso, ha avuto effetti concreti già oggi sui titoli azionari di Walmart, Microsoft e Oracle, scesi tra l'1,5 e il 3 per cento nelle negoziazioni preliminari sui mercati finanziari. In questo quadro, l'accordo potrebbe essere rallentato o addirittura fatto deragliare dal governo cinese: la stessa Bytedance, la società editrice di TikTok ha dichiarato nel fine settimana che nell'attuale contesto avrebbe bisogno di ottenere una licenza dal governo cinese prima di poter vendere a una società statunitense. (segue) (Res)