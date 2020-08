© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: confini, Delhi denuncia violazione accordo disimpegno militare ma Pechino nega - Il portavoce dell’esercito indiano, colonnello Aman Anand, ha accusato oggi l’Esercito cinese di aver violato i termini degli accordi militari e diplomatici sul disimpegno delle truppe lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa tra Cina e India. Il portavoce del ministero degli Esteri della Cina Zhao Lijian, nella stessa giornata, ha dichiarato che “le truppe di frontiera cinesi si attengono sempre rigorosamente alla Lac. Non oltrepassano mai la linea” e che le due parti “sono in stretta comunicazione riguardo alle questioni sul campo”. Diversi media indiani hanno riferito di “movimenti militari provocatori” dell’Esercito cinese tra sabato e domenica sulla riva meridionale del lago Pangong per alterare lo status quo, tentativo respinto dall’Esercito indiano. Inoltre la stampa indiana ha pubblicato immagini satellitari relative alla presunta costruzione di infrastrutture cinesi in altri tratti sensibili del confine conteso, nei settori del Doklam e del Sikkim. (segue) (Res)