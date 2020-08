© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: l’economia si contrae del 23,9 per cento nel trimestre aprile-giugno - Il prodotto interno lordo dell’India si è contratto del 23,9 per cento nel trimestre aprile-giugno, il primo dell’anno fiscale 2020-21. Lo ha reso noto oggi il ministero della Statistica e dell’attuazione del programma (Mospi). La contrazione è dovuta all’epidemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento e arriva dopo una fase di rallentamento. Nei tre mesi precedenti l’economia era cresciuta del 3,1 per cento, il tasso di crescita più basso da otto anni. Nel periodo aprile-giugno 2019 l’espansione era stata del cinque per cento. Dai dati settoriali emerge che il comparto delle costruzioni ha subito la contrazione più grave, del 50,3 per cento, mentre quello manifatturiero si è contratto del 39,3 per cento; solo l’agricoltura ha mostrato un segno positivo: 3,4 per cento. (segue) (Res)