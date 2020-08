© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: coronavirus, prorogata la chiusura delle scuole - In Bangladesh sono stati registrati 2.174 nuovi casi di coronavirus e 33 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) nel suo bollettino di oggi. Il numero complessivo dei contagi è salito a 312.996 e quello delle vittime a 4.281, con un tasso di mortalità dell’1,37 per cento. Gli ospedali hanno dimesso 2.980 pazienti, portando i casi risolti a 204.887 e il tasso di recupero al 65,46 per cento. Ieri sono stati effettuati 12.454 test in 92 laboratori abilitati, con un tasso di positività del 17,46 per cento. Il governo ha prorogato la chiusura delle scuole e degli altri istituti di istruzione fino al 3 ottobre. Gli autobus potranno riprendere da domani, primo settembre, il servizio regolare, ma non un numero di passeggeri limitato ai posti a sedere, mentre i treni continueranno a viaggiare a metà della capacità. (Res)