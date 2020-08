Campidoglio: Terranova (M5s), dimissioni solo per motivi personali, avanti su lavoro amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della commissione Bilancio del Campidoglio Marco Terranova del M5s in un post su Facebook motiva le ragioni delle sue dimissioni. "Credo la notizia sia ormai di dominio pubblico, ma è giusto da parte mia comunicarvi che oggi pomeriggio ho rassegnato le dimissioni da presidente della commissione Bilancio che ho avuto l'onore di coordinare per oltre 4 anni - scrive Terranova -. Le motivazioni sono esclusivamente di carattere personale. Ringrazio avanti ogni cosa le splendide persone che mi hanno accompagnato in questo lavoro complesso, Tiziana, Massimo e Francesco, ma anche Paride e Ettore che hanno lasciato la commissione da tempo. Solo grazie a loro è stato possibile gestire al meglio un lavoro difficile ma entusiasmante. Ringrazio la sindaca per la fiducia sempre dimostrata, il capogruppo e i colleghi tutti, compresi i commissari di opposizione. Continuerò fino alla fine del mandato - conclude - a sostenere il lavoro di questa amministrazione con tutto l'impegno possibile. Grazie". (Rer)