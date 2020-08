Ue: da domani nuovo Regolamento su omologazione e sorveglianza mercato veicoli a motore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrerà in vigore domani il Regolamento dell'Unione europea sull'omologazione e la sorveglianza del mercato dei veicoli a motore. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che il Regolamento è stato adottato a maggio 2018 e rivede il precedente sistema di omologazione e sorveglianza del mercato. La Commissione ha spiegato che le nuove regole intendono migliorare la qualità e l'indipendenza dell'omologazione e delle prove dei veicoli, aumentare i controlli delle auto già sul mercato dell'Ue e rafforzare il sistema generale con una maggiore supervisione europea. "Gli europei si aspettano giustamente di guidare le auto più pulite e sicure. Ciò presuppone controlli più severi delle auto immesse sul mercato e circolanti sulle nostre strade. Richiede inoltre una reale applicazione e controllo a livello europeo: ecco perché d'ora in poi la Commissione potrà effettuare controlli sulle auto, attivare richiami a livello dell'Ue e imporre multe fino a tremila euro per auto in caso di violazione della legge", ha spiegato il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. (segue) (Beb)