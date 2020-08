Ue: da domani nuovo Regolamento su omologazione e sorveglianza mercato veicoli a motore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste riforme completano il nostro lavoro sulla mobilità più pulita e sicura, che nel difficile contesto della crisi richiedono investimenti ancora più orientati al futuro in infrastrutture e innovazione. I nostri sforzi per ripristinare la fiducia dei consumatori, rafforzare il mercato unico e sostenere la redditività a lungo termine e la competitività globale dell'industria automobilistica europea vanno di pari passo", ha aggiunto. La Commissione ha sottolineato che gli elementi chiave delle nuove norme dell'Ue sono l'indipendenza e la qualità dei test prima che un'auto sia immessa sul mercato, nonché i controlli sulle auto già sul mercato. Inoltre, la Commissione è ora in grado di eseguire controlli di conformità sui veicoli nei laboratori o su strada. (Beb)