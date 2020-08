Campidoglio: Iorio (M5s), dimissioni per motivi personali, avanti con impegno come consigliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della commissione Urbanistica del Campidoglio, Donatella Iorio, in un post su Facebook spiega le ragioni che le hanno fatto scegliere di dimettersi dal suo ruolo. "Molti anni fa mi insegnarono che nessuno è insostituibile - scrive Iorio -. Questa convinzione mi ha accompagnata in tutte le esperienze, lavorative e non, che la vita mi ha presentato, portandomi ad affrontarle con serietà, impegno ed umiltà. Con lo stesso approccio, negli ultimi quattro anni - aggiunge - ho cercato di ricoprire il ruolo di presidente di una delle commissioni più importanti di Roma Capitale, ruolo che da oggi per motivi strettamente personali, non potrò più ricoprire. Vorrei ringraziare sinceramente la sindaca Virginia Raggi per aver riposto in me la sua fiducia e per avermi ritenuta all’altezza di ricoprire questo delicato incarico istituzionale, così come l’intero gruppo dei consiglieri del Movimento 5 stelle per aver accolto favorevolmente la sua proposta. Spero di non averli delusi. Nelle sfide complicate - prosegue Iorio - sono fondamentali i compagni di viaggio, quindi non posso che ritenermi fortunata per aver incontrato sulla mia strada l’assessore Luca Montuori e tutto il suo staff, il direttore del dipartimento Cinzia Esposito e tutti gli uffici, i consiglieri membri della commissione sia di maggioranza che di opposizione, a cui mi auguro di aver garantito democraticamente spazi di confronto reciproco, i presidenti gli assessori e i consiglieri municipali, insomma tutti coloro con cui in questi anni ho avuto l’opportunità di condividere percorsi per raggiungere obiettivi comuni. Un grazie particolare lo devo ai dipendenti di Roma Capitale che fanno parte della segreteria della commissione, anche se in seconda linea, con la loro professionalità sono stati indispensabili per garantirne il buon andamento. Da oggi, e per questi ultimi mesi di mandato che restano - conclude Iorio - continuerò a svolgere pienamente il ruolo di consigliere, portando avanti il programma, continuando ad ascoltare e recepire le istanze dei cittadini, operando le scelte migliori nel loro interesse. Lascio il testimone a chi mi succederà facendogli i miei migliori e sinceri auguri per l’impegno che dovrà affrontare". (Rer)