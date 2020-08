Sudan: l’Egitto accoglie accordo di pace fra governo sudanese e ribelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha accolto con favore la firma, avvenuta oggi, dell’accordo di pace tra il governo di transizione a guida civile del Sudan e il Fronte rivoluzionario sudanese (Srf), principale alleanza ribelle del paese. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri del Cairo. L’accordo è stato siglato oggi con una cerimonia tenutasi a Giuba, capitale del Sud Sudan. “L’Egitto rinnova il suo sostegno ai fratelli del Sudan, nei loro instancabili sforzi di diffondere la pace in tutta la nazione”, si legge nel comunicato, che aggiunge “l'Egitto è desideroso di continuare a sostenere tutti gli sforzi intesi a conseguire la pace in Sudan, in collaborazione coi vari partner regionali e internazionali”. (Cae)