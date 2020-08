Polonia: Gus conferma contrazione economia del 7,9 per cento annuo in secondo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha registrato nel secondo trimestre del 2020 una contrazione del Pil pari al 7,9 per cento su base annua e dell'8,9 per cento su base trimestrale. Lo comunica oggi l'Ufficio centrale di statistica (Gus), confermando la stima fatta due settimane fa. Entrambe le percentuali tengono conto dei fattori stagionali. "La stima relativa al secondo trimestre di quest'anno tiene in considerazione gli effetti della pandemia di coronavirus e l'introduzione di misure da parte del governo per contrastarla. I metodi e le fonti dei dati usati per elaborare la stima non hanno subito cambiamenti", si legge sul sito del Gus. (Vap)