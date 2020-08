Roma: Celli (civica), con ztl riattivate deserto spettrale in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Puntuale come la pioggia di fine estate c'è la disorganizzazione della giunta Raggi. Il giorno della ripresa del lavoro per molte persone, dopo la pausa estiva, a Roma tornano anche i varchi elettronici. La riattivazione delle ztl oggi ha reso ancora più spettrale il nostro centro storico". Lo scrive la capogruppo in Campidoglio della lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. Celli poi prosegue: "Davanti al deserto causato dalla pioggia, ma soprattutto dall'accensione dei varchi, spenti da marzo, il grido d'allarme dei commercianti deve essere ascoltato da questa Giunta. Non può essere ignorato. Del resto il Campidoglio non ha attivato alcun servizio di trasporto pubblico extra per i romani che vogliono recarsi in centro. Troviamo la stessa disorganizzazione e lo stesso servizio malfunzionante di prima. Così si penalizza il settore del commercio, già fortemente provato dalla crisi e da metro non funzionanti, e si complica la vita delle persone in vista della riapertura delle scuole e di parte degli uffici. L'approssimazione di questa Giunta ha peggiorato in questi anni la qualità della vita dei romani e in tempi di Covid rischia di farla tracollare. Per questo chiederò ai miei colleghi di opposizione di firmare la richiesta di un consiglio straordinario sulla ripresa delle scuole e la situazione dei trasporti", conclude.(Com)