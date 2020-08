Spagna: Partito popolare (Pp) non firmerà un "assegno in bianco" su approvazione Bilancio dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) non firmerà un "assegno in bianco" nel dibattito sull'approvazione del Bilancio dello Stato 2021 che sarà discusso in Parlamento nelle prossime settimane. Lo ha affermato il nuovo portavoce nazionale e sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che i bilanci sono "il riflesso della politica" che si intende portare avanti e la politica di Podemos (principale alleato di governo del primo ministro Pedro Sanchez) è "incompatibile con quella del Pp". Secondo Martinez-Almeida la responsabilità di trovare un'intesa è del premier che deve "dare l'esempio" di apertura prima di chiedere agli altri di lavorare "gomito a gomito". (Spm)