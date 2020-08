Coronavirus: oggi nel Lazio 148 nuovi casi di cui 75 a Roma, il 44 per cento da rientri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nella Asl Roma 1 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e di questi ventisei i casi di rientro, ventiquattro con link dalla Sardegna, uno dal Marocco e uno dalla Romania. Quattro sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 26 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi sedici i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, cinque dalla Spagna, uno dall'Emilia-Romagna e uno dal Bangladesh. Sono quattro i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 19 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi uno con link dalla Sardegna, uno individuato al test sierologico e undici casi hanno un link con un cluster noto e isolato dove è in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono 4 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi uno con link dalla Sardegna. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di sei casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, due dal Piemonte. Un caso individuato in accesso al pronto soccorso. Nella Asl Roma 6 sono 39 i casi nelle ultime 24 ore e di questi nove sono di rientro, otto con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna. Due sono i casi con link al Cas "Un mondo migliore" e ventisette i casi con link al cluster del San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli istituito a Genzano.