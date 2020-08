Costa d'Avorio: elezioni generali, presentate candidature dell'ex presidente Gbagbo e dell'ex premier in esilio Soro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Alassane Ouattara ha da parte sua presentato lunedì scorso la sua domanda di candidatura per correre per un terzo mandato alle elezioni presidenziali del 31 ottobre. "Ci sottometteremo al verdetto dei nostri concittadini", ha dichiarato presentando la richiesta alla Commissione elettorale indipendente (Cei) di Abidjan, alla presenza dei media locali. “Vorrei dire ai nostri concittadini che ho una visione per il nostro Paese. Una visione di stabilità, una visione di sicurezza, una visione di pace per tutti gli ivoriani", ha aggiunto. La richiesta deve ora essere esaminata dalla Corte costituzionale, che si esprimerà in modo definitivo sulla sua legittimità. Almeno cinque persone sono state uccise e oltre 100 sono rimaste ferite nelle manifestazioni di protesta scoppiate nelle ultime settimane da quando Ouattara, in carica dal 2011, ha annunciato la sua candidatura per la rielezione. (segue) (Res)