Costa d'Avorio: elezioni generali, presentate candidature dell'ex presidente Gbagbo e dell'ex premier in esilio Soro (3)

- Ouattara ha ufficializzato la sua candidatura lo scorso 7 agosto. “Sono un candidato alle elezioni presidenziali del 31 ottobre. Ho deciso di rispondere favorevolmente alla chiamata dei miei concittadini”, ha detto Ouattara all'emittente pubblica “Rti”. Alla fine di luglio il Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), il partito al potere in Costa d’Avorio, aveva chiesto la ricandidatura di Ouattara per garantire continuità governativa al Paese in seguito al decesso improvviso del premier Amadou Gon Coulibaly, avvenuto lo scorso 8 luglio a causa di un arresto cardiaco. Coulibaly, fedelissimo del presidente Ouattara, era stato designato come il candidato ufficiale del Rhdp, il partito al governo in Costa d'Avorio, dopo che lo stesso Ouattara aveva annunciato in un primo momento di non volersi candidare per un terzo mandato. Ouattara è salito al potere il 6 maggio 2011 dopo aver vinto le elezioni del novembre 2010, dove aveva sconfitto il presidente uscente Laurent Gbagbo, ed è stato in seguito rieletto nel 2015 con l'83,7 per cento dei voti. (Res)