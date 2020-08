Coronavirus: Gallera, Malpensa hub leader per numero tamponi effettuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una macchina efficiente, rodata e pronta, anche qualora il Governo decida di effettuare i tamponi anche a viaggiatori provenienti da altre nazioni oltre a Spagna, Grecia, Croazia e Malta". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il sopralluogo, in mattinata, al punto tamponi all'aeroporto di Malpensa. "Una realtà - ha sottolineato l'assessore - che sta svolgendo un lavoro straordinario. Grazie agli operatori dell'Ats Insubria e delle Asst Valle Olona e Sette Laghi. Nonché delle aziende sanitarie di quell'area del territorio lombardo, presenti con i loro infermieri". "Grazie alle prenotazioni online e alle preregistrazioni - ha rimarcato l'assessore - in pochissimi minuti le persone riescono a fare tutto. Dall'accettazione, grazie al codice ottenuto online, in 1 minuto di orologio vengono stampate le etichette e viene detto alla persona che il risultato del tampone verrà fornito sulla mail che ha lasciato e nei gazebo si esegue il tampone". "Per dare l'idea del lavoro - ha spiegato Gallera - basti pensare che, solo dal 19 di agosto, in 11 giorni, abbiamo fatto 17.825 tamponi soltanto a Malpensa con 43 positivi (0.24 per cento). Di questi 2 provenienti da Croazia, 14 dalla Grecia e 27 dalla Spagna. Territorialmente 2 della provincia di Bergamo, 1 di Como, 3 di Monza e Brianza, 2 di Varese, 2 di Pavia, 29 di Milano, 1 di Bologna, 1 di Roma, 1 di Livorno e 1 di Torino". (segue) (Com)