Coronavirus: Gallera, Malpensa hub leader per numero tamponi effettuati (2)

- "L'efficienza della macchina - ha proseguito l'assessore - ci consente numeri importanti. Solo domenica 30 agosto abbiamo fatto 2.000 tamponi. Quindi siamo l'hub aeroportuale che fa il maggior numero di test al giorno in Italia. E questa - ha continuato - è una dimostrazione di efficienza anche del sistema lombardo". "Ci siamo organizzati e, dopo l'ordinanza ministeriale - ha aggiunto Gallera- abbiamo prima di tutto pensato a prevedere un sistema che consentisse a tutti coloro che arrivano, con i treni, con le macchine, con i pullman, di poter prenotare il proprio tampone e farlo nei tantissimi ambulatori distribuiti sul territorio lombardo. E poi abbiamo organizzato le postazioni negli aeroporti che intercettano il 20 per cento di coloro che tornano in Lombardia". "Il bilancio - ha affermato - dopo le prime settimane è estremamente positivo. A Linate si fanno a tutti coloro che arrivano e, al 30 agosto, ne avevamo fatti 1.837. Con 12 positivi (0.65 per cento). A Orio al Serio con i drive through che ci sono alla Fiera li si fa a moltissime persone. Alla serata di domenica 30 agosto erano 3.711 i tamponi effettuati e 33 i positivi (0.88 per cento)"."Il virus è arrivato da noi come una bomba atomica - ha poi concluso l'assessore - che noi abbiamo dovuto affrontare per primi e abbiamo avuto una grande capacità di reazione. Mi appello ai cittadini affinché, anche in questa fase, tengano alta la guardia". (Com)