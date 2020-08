Roma: Mennuni (Fd'I), chiesta convocazione commissione mobilità per ritorno Ztl in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto l'immediata convocazione della commissione capitolina Mobilità con la presenza della Raggi e delle categorie produttive interessate, al fine di far ragionare una amministrazione comunale sempre più lontana dalla realtà. Il ritorno della Ztl in Centro, in un momento di devastante crisi economica per il settore commerciale romani deve essere fermato ed annullato, anche alla luce delle ben note criticità del trasporto pubblico romano. La Raggi si fermi, ascolti ed aiuti la Roma che lavora e che produce". Lo dichiara Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale e componente della commissione mobilità capitolina per Fratelli d'Italia. .(Com)