Coronavirus: sedici nuovi casi di contagio in Valle d'Aosta

- "Nel bollettino di oggi i casi positivi totali in Valle d’Aosta sono 1.241 di cui 1.115 identificati dal sospetto diagnostico e 126 individuati attraverso le attività di screening. I casi positivi attuali sono 31, 16 in più rispetto alla rilevazione di venerdì 28 agosto. L’incremento è dovuto in buon parte a un focolare sviluppatosi in un Comune dell’Alta Valle a seguito di un pranzo al quale erano presenti numerose persone". Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza. (Ren)