Brevetti: Bianchi (Lega), candidatura Italia necessaria, Amendola domani dica a che punto siamo

- Il deputato varesotto della Lega Matteo Bianchi afferma che domani in commissione Ue "ci aspettiamo che il ministro Vincenzo Amendola intervenga e riferisca urgentemente su ciò che il governo sta facendo per portare a casa l'assegnazione della sede del Tribunale dei brevetti". In una nota Bianchi aggiunge: "Ho anche depositato un'interrogazione per sapere se sono state attivate tutte le procedure per candidare l'Italia ad ospitare la sezione che non potrà più essere a Londra, essendo che, come è stato chiarito dalla stessa Commissione europea, l'Accordo sul Tub, originante da una cooperazione rafforzata di diritto Ue ex art. 20 del Trattato sull'Unione europea, è aperto soltanto agli Stati Membri, rappresentando una concreta possibilità di avere una delle sezioni del Tribunale nel nostro Paese". (Com)