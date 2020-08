Spagna: ministro Economia Calvino stima crescita del 10 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia in Spagna crescerà di oltre 10 per cento nel terzo trimestre, nonostante i focolai di coronavirus in corso. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Nadia Calvino, durante il suo intervento al corso "Il sistema finanziario nella crisi. Sfide e impegni" presso l'Università Internazionale Menendez Pelayo (Madrid), dicendosi fiduciosa di una ripresa ancora più "robusta" se il paese riuscirà a contenere una seconda ondata. Il ministro ha riconosciuto, però, che ciò non sta avvenendo con la stessa intensità in tutti i settori o territori, ma è "asimmetrica". Tra luglio ed agosto si sono registrati circa 330 mila affiliati all'Istituto di previdenza sociale, 19 mila dei quali autonomi, mentre il 75 per cento dei lavoratori che stavano usufruendo della cassa integrazione straordinaria (Erte) varata dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ha ricominciato la loro attività. Nadia Calvino, infine, si è appellata al senso di "responsabilità collettiva" per poter approvare "al più presto" il Bilancio dello Stato 2021 per "canalizzare" le risorse e dare le risposte necessarie alla pandemia che il cittadini si aspettano. (Spm)