Terremoto: siglato accordo per scuole di Norcia, raggiunta intesa per quelle di Spoleto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, il governatore della regione Umbria Donatella Tesei, il presidente della provincia di Perugia Luciano Bacchetta, il sindaco del comune di Norcia Nicola Alemanno, il direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria Stefano Nodessi Proietti, hanno definito oggi il Protocollo per la ricostruzione del Polo scolastico di Norcia. E' quanto si legge in una nota. Il progetto, dal valore complessivo di quasi 25 milioni di euro, prevede la ricostruzione dell’Istituto onnicomprensivo De Gasperi-Battaglia e potrebbe, se necessario, essere realizzato ricorrendo ai nuovi poteri speciali affidati dalla legge al commissario. Le opere attualmente finanziate riguardano i soli plessi scolastici ed ammontano a 14,9 milioni di euro. Il progetto prevede la costruzione, nell’ambito del polo, di palestre ed impianti sportivi per un importo ulteriore di circa 10 milioni di euro che il commissario, la Regione e la Provincia si sono impegnati a reperire per il completamento dell’opera. Sempre oggi - continua la nota - il commissario Legnini ed il sindaco del comune di Spoleto, Umberto De Augustinis, hanno raggiunto un’intesa per la definitiva localizzazione e la ricostruzione di due istituti scolastici pesantemente danneggiati dal sisma 2016, la scuola superiore Dante Alighieri e la scuola per l’infanzia Prato Fiorito. Alla luce della richiesta del comune dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) per il recupero dei due istituti il commissario ha confermato che gli interventi saranno realizzati in alternativa alla precedente soluzione e troveranno nuova copertura finanziaria nell’ordinanza di revisione del programma delle opere pubbliche che sarà emanata nell’arco di poche settimane. (segue) (Com)