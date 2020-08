Regno Unito: Galles, 16 casi di coronavirus tra passeggeri su volo di ritorno dalla Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Galles hanno reso noto di avere registrato 16 casi di coronavirus tutti collegati ad un volo di ritorno di turisti britannici dalla Grecia. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”, a tutti passeggeri che viaggiavano a bordo del volo è stata indicato l’obbligo di quarantena per 14 giorni. La sanità gallese ha spiegato di stare contattando le quasi 200 persone che erano a bordo del volo partito lo scorso martedì 25 agosto dall'isola greca di Zante a Cardiff. Secondo quanto riferito, sono 30 i casi di positività al Covid-19 confermati nell'ultima settimana tra le persone tornate da Zante con diversi voli. Nel Regno Unito è obbligatorio per cittadini che ritornano dall'estero un periodo di quarantena di due settimane, a meno che non provengano da uno degli oltre 70 paesi e territori considerati a basso rischio dal coronavirus. La Grecia è sulla lista delle esenzioni.(Gra)