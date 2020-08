Speciale scuola: assessore Sanità Lazio, medici e psicologi per assistenza per prevenzione contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in un'intervista al Corriere della Sera fa il punto sui controlli per la diffusione del coronavirus in vista della riapertura delle scuole. "La Regione Lazio ha dal canto suo due leve - spiega D’Amato -: i test sul personale scolastico, a cui stanno cominciando ad aderire in maniera importante, e le équipe anti-Covid, pronte a intervenire in caso di positività tra i banchi". Sull'indagine epidemiologica in corso D'Amato sottolinea: "Siamo arrivati a 35 mila prenotazioni, ma da lunedì ci aspettiamo un’impennata, sia per il rientro dalle vacanze, sia perché l’inizio dell’anno si sta avvicinando. Ricordo che le prenotazioni non vanno fatte tramite Asl o medici di base, ma negli istituti scolastici. Intanto martedì - aggiunge D'Amato - verrà recepito il protocollo dell’Istituto superiore di sanità con una delibera di Giunta, firmata da me e dall’assessore alla Scuola, Claudio Di Berardino. E poi aprirà il numero verde regionale, l’800.188.800, a cui risponderanno medici e psicologi che forniranno assistenza e supporto agli istituti scolastici del nostro territorio". Rispetto al numero di contagi da Covid-19 in aumento nel Lazio l'assessore spiega: "È vero, ma sono aumentati in modo proporzionale ai test effettuati. Ce lo aspettavamo. Negli ultimi due giorni abbiamo avuto un aumento del 30 per cento ai drive-in. E questo è l’ultimo fine settimana dei rientri dalle vacanze estive". I drive-in non verranno dismessi finiti i rientri, "anzi - precisa D'Amato - la rete verrà rafforzata dal momento che ci consentono un’ottima modalità di screening" e riguardo alla possibilità che ci possa essere un’altra zona di rientro ad alto rischio da dover gestire, l'assessore chiarisce: "La curva epidemiologica ci dice che in Francia c’è una crescita esponenziale dei contagi da Covid. Ci aspettiamo una decisione del governo a breve". (Rer)