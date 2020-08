Speciale scuola: Fornaro (Leu), riapertura per tutti e con didattica in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, Federico Fornaro, osserva che "le difficoltà oggettive per la riapertura delle scuole in una fase di crescita della curva dei contagi sono testimoniate dalle notizie che arrivano dalla Francia e dalla Germania". E in una nota aggiunge: "L'obiettivo da raggiungere il 14 settembre deve però rimanere quello di riaprire tutte le scuole con didattica in presenza. Per arrivare a questo risultato - spiega - non serve la propaganda disfattista di certa opposizione, ma al contrario uno sforzo unitario a tutti i livelli con un forte spirito di collaborazione istituzionale. C'è bisogno di uno sforzo unitario degno di un grande Paese come l'Italia: lo dobbiamo innanzitutto - conclude Fornaro - agli 8 milioni di studenti, agli insegnanti e al personale della scuola". (Com)