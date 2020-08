Speciale scuola: Zingaretti, anche New York Times parla di progetto per sicurezza in istituti Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in un post su Facebook, commenta un articolo del New York Times che "parla del nostro impegno alla Regione Lazio nel progetto Scuole sicure. Test sierologici per 120 mila tra docenti e personale della scuola. Contento - commenta Zingaretti - che il Lazio abbia fatto da apripista in Italia. Vogliamo che la ripartenza delle scuole sia sicura e responsabile, così riparte il Paese". (Rer)