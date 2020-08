Speciale scuola: Fico al "Corriere della Sera", basta scontri, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega quanto rischia il Paese sulla scuola. "La scuola è troppo importante per diventare un terreno di scontro - afferma la terza carica dello Stato -. Avviare l'anno scolastico in sicurezza deve essere obiettivo comune: mi riferisco a governo, forze politiche, Regioni ed Enti locali, ma anche presidi e docenti. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte: stiamo parlando della formazione, della crescita e del futuro dei ragazzi e quindi del Paese. Non è un tema di propaganda". Sulla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che è sotto attacco, Fico poi sottolinea: "Ci tengo a esprimere la mia solidarietà alla ministra per gli insopportabili e squallidi insulti sessisti ricevuti, che niente hanno a che vedere con la contrapposizione politica". Quanto a Montecitorio, Fico si aspetta dalla seconda parte della legislatura "un lavoro intenso e articolato, a partire da Recovery fund e legge di Bilancio. Abbiamo la responsabilità di gestire le risorse per costruire un futuro solido e dare slancio al Paese. Sarà importante avere più spazio per le leggi di iniziativa parlamentare. Ho spesso criticato l'eccessivo ricorso ai decreti - osserva Fico -, ma la situazione straordinaria di emergenza vissuta ne ha senza altro giustificato l'adozione rispondendo al dettato costituzionale. Mi auguro comunque che superata questa fase ci sia un giusto equilibrio. Voglio sottolineare che il Parlamento non si è affatto limitato a ratificare: è intervenuto in modo incisivo sui principali decreti economici durante la crisi, apportando modifiche profonde, spesso condivise dall'intero arco parlamentare". Il presidente dell'Assemblea di Montecitorio si dice, inoltre, "soddisfatto di come la Camera ha gestito l'emergenza, si è fatto un lavoro enorme. Nonostante le difficoltà l'istituzione è stata una bussola per la collettività anche in termini di divulgazione: abbiamo avuto un picco di accessi al portale. Abbiamo svolto - rileva - un lavoro significativo per il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari, le desecretazioni, l'avvio dei concorsi. L'obiettivo è quello di avere un'istituzione ancora più solida, capace di rispondere al meglio alle esigenze del Paese e che sia punto di riferimento per i cittadini. Proseguiremo su altri dossier come la digitalizzazione". (Rin)