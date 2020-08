© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuo a ritenere, e sto spingendo per questo, che sarebbe opportuno aprire le scuole dopo le elezioni regionali. Non capisco la ostinazione ad iniziare il 14 per poi chiudere dopo due giorni". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella. (Ren)