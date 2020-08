Speciale scuola: Tajani (FI), governo decida cosa fare per sicurezza istituti e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha invitato l'esecutivo a decidere "cosa fare per mettere in sicurezza le scuole e i trasporti. Bisogna utilizzare i soldi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) - ha aggiunto l'esponente di FI in una dichiarazione ai telegiornali - e forse bisogna cominciare a pensare a una riapertura dopo il referendum, per avere una vera ed unica bonifica di tutte le strutture scolastiche facendo un accordo con le scuole non statali". (Rin)