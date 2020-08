Libano: presidente parlamento Berri, necessario cambiare sistema politico confessionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Libano e leader del movimento sciita Amal, Nabih Berri, ha fatto appello oggi a “cambiare il sistema confessionale” su cui è basata la vita politica del paese. Lo riporta il quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”. Secondo Berri, il sistema confessionale sarebbe “la fonte di tutti i mali” del Libano. Il leader di Amal, presidente del parlamento dal 1992, si unisce dunque al presidente Michel Aoun e al segretario generale del gruppo sciita Hezbollah, che ieri si sono pronunciati in favore di una profonda riforma del sistema politico libanese. Il sistema confessionale attualmente in vigore in Libano prevede una ripartizione su base confessionale di seggi del parlamento e delle principali cariche dello Stato (presidente della Repubblica cristiano maronita, capo del governo musulmano sunnita, presidente del parlamento musulmano sciita). Il superamento del sistema rientrava fra le richieste delle manifestazioni antigovernative che hanno infiammato il paese a partire dallo scorso ottobre. Le dichiarazioni giungono mentre il parlamento ha incaricato oggi l'ambasciatore del Libano in Germania, Mustapha Adib, di formare il prossimo governo dopo le consultazioni parlamentari vincolanti in cui ha ottenuto 90 voti su 120 deputati ancora in carica. Il nome di Adib era stato proposto dagli ex primi ministri Saad Hariri e Tammam Salam. Adib che in passato è stato capo di gabinetto dell'ex premier Nagib Mikati, ha ricevuto l'approvazione dei principali gruppi politici del paese, ovvero il tandem sciita formato da Hezbollah e Amal, il Movimento patriottico libero, il Partito Futuro e il Partito socialista progressista. Il partito Forze libanesi, così come il deputato indipendente Fouad Makhzoumi, hanno nominato Nawaf Salam, ex delegato del Libano alle Nazioni Unite e giudice alla Corte internazionale di giustizia. Il parlamento libanese ha 128 seggi, ma otto sono vacanti a seguito delle dimissioni di tre deputati del partito Kataeb (Samy Gemayel, Nadim Gemayel ed Elias Hankache), di due deputati del Partito socialista progressista (Marwan Hamadé e Henri Hélou) e dei deputati Michel Moawad, Neemat Frem e Paula Yaacoubian. (Res)