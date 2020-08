Romania: sondaggio, Psd in calo quasi del 3 per cento e scende al 20,8 per cento nelle intenzioni al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico (Psd) della Romania perde quasi il 3 per cento dei consensi e arriva al 20,8 per cento. Secondo un'indagine condotto da Imas e commissionata dall'emittente romena "Europa Fm", il Partito nazionale liberale (Pnl) si attesterebbe invece, nelle intenzioni di voto dei romeni, al 33,6 per cento. A seguire l'Alleanza Usr-Plus registra il 18,3 per cento. Il partito Pro Romania aumenta al 10,6 per cento mentre l'Allenza liberal democratica (Alde) raggiunge il 2,4 per cento. Il sondaggio condotto da Imas poco prima della campagna elettorale per le elezioni amministrative indica un calo significativo per il Psd, dal 23,4 per cento di luglio al 20,8 per cento di questo mese. Per il Psd è il punteggio più basso degli ultimi 8 mesi. Solo a gennaio il partito guidato da Marcel Ciolacu ha registrato una percentuale inferiore (20,6 per cento). Per il Pnl, agosto non porta grandi cambiamenti. Ai liberali viene attribuito il 33,6 per cento delle intenzioni di voto. Al terzo posto nella gerarchia politica c'è dunque l'Alleanza Usr-Plus con il 18,3 per cento delle preferenze, in leggero aumento rispetto a luglio, quando l'Alleanza è stata inclusa per la prima volta nel sondaggio. Pro Romania cresce questo mese, raggiungendo il 10,6 per cento, dopo che il partito di Victor Ponta è sceso al 9,7 per cento a luglio. L'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) è sopra la soglia elettorale con il 5,7 per cento, dopo che a giugno aveva il 3,4 per cento e a luglio ha registrato un ritorno del 5,6 per cento. Il Partito movimento popolare (Pmp) resta al di sotto della soglia necessaria per entrare in Parlamento (4,1 per cento) mentre l'Alde scende ancora di più con solo il 2,4 per cento delle intenzioni di voto.(Rob)