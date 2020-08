Università: Bernini (FI), abbandonata al proprio destino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ritiene che "il surreale dibattito attorno alla riapertura delle scuole" rischi di far "dimenticare il mondo dell'Università. Tutta l'opinione pubblica è, comprensibilmente, concentrata a decifrare i contradditori e spesso kafkiani messaggi del ministro Azzolina sulle modalità di riapertura dell'istruzione primaria e secondaria, ma - evidenzia Bernini in una nota - rischia di dimenticarsi quella universitaria. Questo mondo è stato completamente abbandonato al proprio destino dal governo. Ad oggi, infatti, non esistono delle linee guida univoche e si sono lasciati i rettori soli nel cercare delle soluzioni praticabili. Non si ha il coraggio di approfittare della situazione per predisporre risorse straordinarie per le Università; che ben prima della tragedia Covid-19 scontavano cronici problemi di sovraffollamento e di carenza di fondi. La didattica a distanza è stata una soluzione emergenziale - sottolinea - ma non può diventare la regola. Questi ragazzi stanno studiando per garantire a sé stessi e all'Italia un futuro migliore e hanno dunque il diritto di ricevere considerazione e aiuti concreti. Il governo - conclude Bernini - ci dica se vuole lasciare questi italiani del merito da soli o se intende fare qualcosa". (Com)