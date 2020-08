Sanità: Gualtieri su abolizione superticket, nostro sistema sanitario sarà più equo e universalistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, sottolinea che "la pandemia di Covid-19 ha fatto comprendere a tutti l’importanza di una sanità pubblica efficiente ed universale. Questo governo, fin dalla sua formazione - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, ha deciso di investire di più sulla sanità: nella legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre abbiamo infatti realizzato il maggior aumento delle risorse per il Servizio sanitario nazionale da molti anni e deciso l’abolizione, a partire dal primo settembre del 2020, del superticket, un balzello iniquo che può costituire uno sbarramento all’accesso alle cure pubbliche e accentuare le disuguaglianze, non solo di reddito, ma anche territoriali, visto che le Regioni lo hanno applicato in modo differente". Il titolare del Mef aggiunge che "quel momento è dunque arrivato, e da domani anche questo impegno del governo diventa realtà, com’è avvenuto a luglio con il cuneo fiscale. In questo modo il nostro sistema sanitario sarà più equo e universalistico. Nessuno deve rinunciare a delle cure di cui ha bisogno perché non può permettersele. Il diritto alla salute di tutti gli italiani - conclude Gualtieri - è fondamentale". (Rin)