India: è morto l’ex presidente Pranab Mukherjee

- È morto Pranab Mukherjee, presidente dell’India dal 2012 al 2017. Il politico, esponente del Congresso nazionale indiano (Inc), è deceduto oggi all’età di 84 anni in un ospedale di Nuova Delhi dove era stato operato per rimuovere un coagulo al cervello in seguito a una caduta. L’annuncio del decesso è stato dato dal figlio Abhijit. Il presidente della Repubblica in carica, Ram Nath Kovind, ha reso omaggio al predecessore con un ritratto lusinghiero: “Un colosso nella vita pubblica, ha servito la Madre India con lo spirito di un saggio. La nazione piange la perdita di uno dei suoi figli più degni (…) Nella sua illustre vita pubblica lunga cinque decenni, è rimasto radicato a terra indipendentemente dagli alti incarichi che ha ricoperto. Si è reso caro alle persone di tutto lo spettro politico”, ha affermato il capo di Stato.(Inn)