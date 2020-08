Turchia: a luglio esportazioni in calo del 5,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Turchia nel mese di luglio 2020 sono calate del 5,8 per cento su base annuale, fino a raggiungere il valore totale di 15 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono calate del 7,9 per cento fino a raggiungere la cifra di 17,7 miliardi di dollari. Lo rivelano dati diffusi oggi dall’Istituto nazionale di statistica turco (TurkStat). La bilancia commerciale del paese ha dunque registrato in luglio un deficit di 2,7 miliardi di dollari. Rispetto al mese di luglio del 2019, quando il tasso di copertura fra esportazioni e importazioni era pari all’82,9 per cento, nello stesso mese del 2020 il tasso è aumentato portandosi all’84,8 per cento. Nel periodo gennaio-luglio 2020 le esportazioni totali del paese sono state pari a 90 miliardi di dollari, in calo su base annuale del 13,7 per cento, mentre le importazioni hanno raggiunto i 116,6 miliardi di dollari, in diminuzione del 3,9 per cento. Nei primi sette mesi dell’anno il deficit commerciale è stato pari a 26,6 miliardi di dollari, per un tasso di copertura fra esportazioni e importazioni del 77,2 per cento. (Res)