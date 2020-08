La Polonia annuncia la chiusura traffico aereo con diversi paesi europei, l'Italia resta fuori dalla lista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte all’aumento dei casi di contagio da coronavirus in vari paesi europei, il governo polacco ha deciso di allargare la lista delle nazioni con cui sospendere i collegamenti aerei. Come riferito dal portale di informazione "Onet", facendo riferimento al decreto del governo, il nuovo divieto entrerà in vigore dal 2 settembre. Si tratta di una decisione che coinvolge importanti paesi europei come Francia e Spagna, oltre a mete turistiche quali Montenegro, Croazia e Malta. Per questo motivo, c'è anche preoccupazione tra i turisti polacchi che dovrebbero tornare dalle vacanze dopo la data del 2 settembre o che hanno programmato le ferie all'estero dopo quella data. Questo discorso non riguarda però l’Italia. Nonostante l’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane, infatti, il nostro paese non è stato inserito nella lista stilata dalle autorità polacche. Ciò consentirà anche di mantenere l’importante legame economico esistente a livello bilaterale fra Roma e Varsavia. L’Italia è uno dei principali partner commerciali della Polonia, come attestato anche dalla grande presenza delle nostre aziende nell’economia locale.Intervistato da "Agenzia Nova", l’ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Amati, definisce “frutto di un ragionamento razionale” la scelta delle autorità polacche, che guardano semplicemente all’evoluzione epidemiologica negli altri paesi. Laddove i numeri dei contagi diventano preoccupanti, ha rilevato Amati, la Polonia inserisce nuovi paesi nella lista dei paesi da e verso cui non vengono effettuati collegamenti aerei. Al contempo, nelle ultime settimane sono stati tolti altri paesi di destinazione, dove la situazione sanitaria è divenuta meno critica. In merito agli attuali contagi da coronavirus, “i numeri dell’Italia sono ancora simili a quelli della Polonia”, come ha spiegato Amati, per cui “sarebbe curioso se venissero attuate delle misure restrittive nei nostri confronti”. Si tratta di un atteggiamento che non si basa su “ideologie o preferenze”, ma che si focalizza solo sui numeri. L’ambasciatore italiano ha inoltre rilevato come si deve entrare in un periodo in cui fare attenzione alle dinamiche economiche, in particolare “salvaguardare il trasporto aereo”, motivo per cui “una chiusura totale è da escludere”, almeno nella fase attuale. (Res)