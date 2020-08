Lombardia: Corbetta (Lega), controlli immediati per verificare stabilità ponte di Gerno (Mb)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ponte di Gerno (Mb) va sottoposto a controlli immediati per verificarne la piena stabilità e la necessità di interventi di ripristino e di messa in sicurezza". Lo chiede in un'interrogazione presentata oggi il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta. "Alla fine di giugno – spiega il consigliere regionale – la pista ciclabile che si interseca con il Ponte è stata chiusa con un'ordinanza dal Parco Valle Lambro a causa della caduta di oggetti metallici che avrebbero potuto causare un pericolo gravissimo per i ciclisti e per i cittadini, oltre che per gli automobilisti visto che sotto ci passa la provinciale Sp 135". "Stiamo parlando di una struttura vetusta – prosegue Corbetta – che risale al 1888. La proprietà è di Rfi, società delle Ferrovie dello Stato, che ha quindi il dovere di assicurare la regolare manutenzione dell'infrastruttura e la sicurezza". "Per questo – conclude Corbetta – ho presentato un'interrogazione in Consiglio Regionale dove si chiede alla Giunta di farsi portavoce presso Rfi affinché vi siano garanzie sulla sicurezza dell'infrastruttura e siano comunque messe in campo tutte le azioni necessarie per garantire l'incolumità dei cittadini, degli automobilisti e di tutti coloro che transitano nelle vicinanze del ponte di Gerno".(Com)