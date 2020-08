Roma: accusa malore mentre è al volante e urta altra auto, morto uomo di 74 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 74 anni è deceduto questa mattina, alle 12 circa, probabilmente a causa di un malore, mentre era alla guida della sua auto, una Renault Laguna. L'uomo stava percorrendo via Tiburtina, all'altezza di via Marco Simone quando si è sentito male e ha urtato un altro veicolo, una Renault Twingo. Il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto le pattuglie del IV gruppo Tiburtino della Polizia locale di Roma Capitale. (Rer)