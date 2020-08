Romania: Udmr sarà presente in aula ma non voterà la mozione di sfiducia al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) saranno presenti oggi in aula, ma non voteranno a favore della mozione di sfiduciaa presentata dal Partito socialdemocratico (Psd) contro il governo guidato da Ludovic Orban. Lo ha annunciato il leader dell'Udmr, Kelemen Hunor, in una dichiarazione prima dell'inizio del dibattito in parlamento. "È una lotta di potere tra i liberali e i socialdemocratici. Astutamente, tutti cercano di attirarci nella loro guerra. Saremo presenti, ma non voteremo", ha detto Hunor sottolineando che il aula ci saranno 30 parlamentari dell'Udmr. "Questo governo appartiene al presidente Iohannis. Non sono affatto soddisfatto di questo governo. Abbiamo il caos totale, dall'economia alla salute e alla giustizia. Loro non volevano governare, volevano solo indire elezioni anticipate. Ecco perché vediamo questo caos, una fantastica improvvisazione in tutte le aree. Ed è così che andremo avanti fino a dicembre ", ha aggiunto Hunor. (Rob)