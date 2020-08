Speciale energia: Novatek invia primo carico gas liquefatto agli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica russa Novatek ha inviato il primo carico di gas naturale liquefatto dal giacimento nella penisola di Yamal agli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del produttore russo. "Con la nostra prima spedizione negli Emirati Arabi Uniti, stiamo espandendo la geografia delle nostre forniture di gas liquefatto. La base di risorse di alta qualità nella regione artica russa, le tecnologie all'avanguardia degli impianti di Gnl di Novatek e la nostra collaudata logistica assicurano forniture competitive in termini di costi a quasi tutti i mercati globali", ha dichiarato Lev Feodosyev, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Novatek. Il carico è stato consegnato al terminal Gnl Jebel Ali degli Emirati Arabi Uniti dalla nave cisterna Yamal Spirit. Il progetto Yamal Lng prevede la costruzione di infrastrutture per produrre, liquefare e spedire gas naturale dal giacimento Juzhno-Tambeyskoye situato nell'area autonoma di Jamalo-Nenets. Il progetto nasce come joint venture tra Novatek - principale azionista - Total, China National Petroleum Corporation e Silk Road Fund. (Rum)