Speciale energia: Angola, prevista scoperta di riserve per 57 miliardi di barili di greggio entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia per l'esplorazione degli idrocarburi in Angola per il periodo 2020-2025 prevede la scoperta di riserve tra i 40 e i 57 miliardi di barili di greggio (Bbo). È quanto riferisce l’ambasciata di Angola a Roma in una nota. L'Angola dispone attualmente di riserve comprovate stimate in oltre sette miliardi di barili di petrolio. Per la sua implementazione, la strategia dispone di un budget di 870 milioni di dollari, di cui 679 milioni di investimenti esteri (multi cliente ed investimento congiunto) per l'acquisizione di dati geologici, mentre circa 188 milioni di dollari per la realizzazione di studi di valutazione, la promozione e l'offerta del potenziale petrolifero saranno a carico dello Stato. L'iniziativa, analizzata dal Consiglio dei ministri, mira a garantire una produzione di base di oltre un milione di barili al giorno (Bopd) entro il 2040 e la scoperta da 17.500 a 27 mila miliardi di piedi cubi di gas (Giip). Per quanto riguarda l'assegnazione delle concessioni petrolifere nel Paese, l'obiettivo è valutare e dare licenza per 45 blocchi e bacini interni entro il 2025, nonché promuovere la perforazione di 51 opportunità all'interno delle aree di sviluppo entro il 2025 e suddividere i bacini interni entro il 2022 in blocchi. La strategia prevede anche la fornitura continua di gas all'impianto Alng e la costruzione di un polo di sviluppo e monitoraggio del das nella regione centr-meridionale. L'Angola ha una produzione media giornaliera di petrolio di un 1,249 milioni di barili al giorno. (Res)