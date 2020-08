Speciale energia: Siria, presto nuovamente operativi tre pozzi di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio e delle Risorse minerarie della Siria ha annunciato che tre pozzi di gas sono pronti a rientrare in servizio, per una produzione complessiva stimata a 700.000 metri cubi giornalieri. Lo riferisce un comunicato del ministero, ripreso dall’agenzia di stampa siriana “Sana”. Secondo il comunicato rilasciato dal dicastero di Damasco si tratta dei pozzi Abu Rabah 10, Sharq al Ark 1 e Al Sharifa 6, situati nella regione centrale del paese. Lo scorso 23 maggio il ministero aveva annunciato la resa operativa di un altro pozzo, il Qara 8, in grado di produrre 150.000 metri cubi al giorno. (Res)