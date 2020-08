Speciale energia: Polonia, Gazprom presenta reclamo contro antitrust per mancato accesso a prove caso Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Gazprom ha presentato ricorsi in tribunale in Polonia contro il regolatore antimonopoli del paese, a causa della limitazione dell'accesso alle prove raccolte nell'ambito dell'indagine sul Nord Stream 2. Lo ha reso noto la società in un rapporto. "Il 24 agosto 2020, Gazprom ha presentato ricorso al tribunale competente della Polonia contro le sentenze dell'Autorità polacca antimonopoli per la limitazione dell'accesso alle prove raccolte durante le indagini sul presunto accentramento di capitali di Gazprom e investitori stranieri nel progetto Nord Stream 2", ha detto la società. Lo scorso maggio, il regolatore antitrust polacco UOKiK ha accusato Gazprom e cinque partner in Nord Stream 2 - OMV, Wintershall, Shell, Uniper ed Engie - di violare le leggi antitrust polacche sul finanziamento della costruzione del gasdotto. L'UOKiK ha annunciato una multa a Gazprom per un importo di 50 milioni di euro per la mancata collaborazione nel caso Nord Stream 2. (Vap)