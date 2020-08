Speciale energia: Nigeria, importazioni di capitali crollate del 78,6 per cento nel secondo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di capitali della Nigeria sono crollate del 78,6 per cento nel secondo quadrimestre su base annua a 1,295 miliardi di dollari, come conseguenza del crollo dei prezzi del petrolio per la pandemia di coronavirus. Lo ha detto l'ente di statistica nazionale, accennando al concreto rischio di recessione per il Paese. Secondo i dati diffusi dall'ufficio, inoltre, il prodotto interno lordo (Pil) della Nigeria è diminuito del 6,1 per cento nel secondo quadrimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche il tasso di disoccupazione è in aumento a causa della pandemia di coronavirus e al momento nel Paese si contano 27,1 milioni di disoccupati. Le nuove stime giungono mentre il Paese sta gradualmente riaprendo le attività economiche dopo i blocchi imposti nell’ambito delle misure di contrasto al Covid-19. Le previsioni sono ancora peggiori rispetto a quelle del giugno scorso, quando l’Fmi aveva previsto una contrazione del 5,4 per cento dell'economia nigeriana. (Res)