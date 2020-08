Scuola: Oms e Speranza, mascherine dove necessario, proteggere minori a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure protettive relative all'igiene delle mani, il distanziamento, l'utilizzo di mascherine ove appropriato e la permanenza nella propria abitazione in caso di malattia, sono i cardini di un'istruzione scolastica sicura al tempo della pandemia da Covid-19. E’ quanto hanno concordato in una dichiarazione congiunta il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Henri P. Kluge, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito di un incontro di alto livello con i rappresentanti degli Stati membri ospitato dall'Oms-Europa e dal ministero della Salute italiano sull’anno scolastico durante la pandemia Covid-19. “Dovranno essere attuate politiche specifiche per i bambini a rischio con esigenze di apprendimento o condizioni di salute speciali, nonché per gli educatori con condizioni di salute che li rendono vulnerabili a infezioni più gravi”, affermano Speranza e Kluge nella dichiarazione. “L'importante collegamento tra i settori della salute e dell'istruzione continuerà a crescere mentre navighiamo nella nuova realtà post Covid-19. Ci impegniamo a lavorare in tutti i settori per soddisfare le esigenze dei bambini”, hanno aggiunto.(Res)