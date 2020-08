Trasporti: allargamento marciapiedi a Monti anche senza isola ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evitare che una sentenza impedisca i lavori di riqualificazione a Monti: è questo l'obiettivo dell'Agenzia Roma servizi per la Mobilità che sta lavorando per evitare che la pronuncia del Consiglio di Stato finisca con far saltare anche diversi lavori di manutenzione e allargamento dei marciapiedi e sull'arredo urbano. Ha spiegato questa mattina il dirigente dell'Agenzia Alessandro Fuschiotto: "La sentenza ha annullato l'isola ambientale ma maggior parte dei lavori riguardano la riqualificazione, stiamo cercando una via per realizzare questi lavori senza isola ambientale, ma non è semplice perché la sentenza ha annullato la delibera madre, ma stiamo cercando comunque di trovare una soluzione anche perché le percentuali di lavori da eliminare sono molto basse". (Rer)