Scuola: Oms e Speranza, coalizione europea per garantire una migliore offerta scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario costruire una coalizione tra gli Stati membri dell’Unione europea per garantire una migliore offerta scolastica al tempo della pandemia di Covid-19. E’ quanto hanno concordato in una dichiarazione congiunta il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Henri P. Kluge, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito di un incontro di alto livello con i rappresentanti degli Stati membri ospitato dall'Oms-Europa e dal ministero della Salute italiano sull’anno scolastico durante la pandemia Covid-19. Secondo Speranza e Kluge, una coalizione tra i paesi Ue è necessaria “per informare sulle nostre azioni e andare avanti congiuntamente per attuare le migliori misure possibili nell'offerta di un'istruzione scolastica sicura per tutti". Inoltre le due parti hanno sottolineato come sia importante nello scenario pandemico attuale raccogliere “una serie di dati per saperne di più sull'impatto di Covid-19 sui bambini, le loro famiglie e le comunità per meglio informare le politiche future” in modo da “preservare l'equità come principio guida fondamentale per garantire che le popolazioni svantaggiate non siano ulteriormente svantaggiate”. “A seguito di questo incontro, il nostro obiettivo è fornire ai nostri cittadini un quadro fattibile e realistico per gestire la riapertura delle scuole. Non possiamo lasciare che i bambini diventino le vittime nascoste di questa pandemia negando loro le opportunità che meritano così fondamentalmente”, hanno concluso.(Res)