Fisco: Gualtieri su entrate tributarie, segnale oggettivo per rimbalzo Pil nel terzo trimestre

- I dati provvisori sulle entrate tributarie acquisiti al 20 agosto mostrano un andamento superiore alle attese e una situazione complessiva in via di miglioramento per l'economia italiana: nel mese di agosto 2020 si è infatti registrato un rialzo del 9 per cento delle entrate versate dai contribuenti con il modello F24 rispetto allo stesso mese del 2019, sostenuto dal buon andamento dell'Irpef e dell'Ires versate in autoliquidazione. Lo si apprende da una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui si evidenzia come i dati di gettito delle imposte versate in autoliquidazione, ancora provvisori ma riallineati per tener conto delle diverse tempistiche di versamento nei due anni considerati, mostrino una crescita dell'Irpef e dell’Ires pari rispettivamente a 3,3 e 4,8 punti percentuali, mentre l'Irap mostra una variazione negativa del 49 per cento legata alla misura del decreto Rilancio che ha cancellato il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 per le imprese con fatturato non superiore a 250 milioni. Al netto della variazione dell'Irap, il gettito dell'autoliquidazione risulta quindi superiore al 2019 per circa un miliardo di euro. In questo ambito, prosegue la nota, un risultato complessivamente migliore delle previsioni è legato anche ai versamenti effettuati dai contribuenti Isa, il cui gettito è risultato inferiore di quello del 2019 per un importo limitato a circa 700 milioni, dato concentrato nei versamenti a saldo. Segnali positivi, secondo il dicastero, anche dai versamenti Iva di agosto dei contribuenti che versano su base mensile, che appaiono in linea con lo stesso mese del 2019: un primo segnale nella direzione di una possibile inversione di tendenza nei prossimi mesi che potrebbe portare i versamenti su valori positivi rispetto allo scorso anno. (segue) (Com)