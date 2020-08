Ue: Borrell, economia europea sotto forte shock dopo estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia europea sarà sottoposta ad un forte shock dopo l'estate e l'Unione europea deve essere pronta ad affrontare una situazione molto "sgradevole". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, intervenendo al forum di Bled a Lubiana, in Slovenia. "La sfida maggiore per i prossimi mesi sarà economica. Di sicuro i problemi economici avranno conseguenze sociali e forse anche conseguenze politiche", ha detto. "In alcuni paesi dell'Ue ci saranno masse di disoccupati" questo perché "abbiamo dovuto mettere l'economia in una sorta di coma indotto, fermarla", ma "quando fermi l'economia molte persone perdono il loro lavoro, le imprese possono andare in fallimento, e questo rappresenta una spirale negativa", ha continuato. "Dobbiamo controbilanciare questa dinamica con gli investimenti", pensando che bisogna "produrre di più, ma senza domanda è inutile produrre di più", ha aggiunto. Per Borrell, "la realizzazione del pacchetto economico sarà decisivo", ma "non sarà così facile. "Perché spendere 750 miliardi di euro, tre quarti di un trilione, con condizionalità, perché nessuno dà denaro senza condizioni" e queste condizioni sono "lo sviluppo della transizione verde e digitale e il far fronte alla crisi, metterà alla prova la capacità amministrativa degli Stati membri", ha aggiunto. Secondo l'Alto rappresentante, "la nostra economia europea sarà sottoposta a un forte shock dopo l'estate, quando le persone torneranno dalle vacanze e troveranno che non avranno entrate. Questa sarà una grande prova per la solidarietà europea", ha sottolineato. "Il pacchetto è stato il primo passo, ma deve essere realizzato e la Bce deve continuare a comprare quanto gli asset europei necessitano per dare liquidità alle imprese. E noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una situazione molto spiacevole. Questa è la realtà e dobbiamo guardarla per quello che è. La crisi attacca alcuni Stati più di altri, ma siamo molto integrati e se uno Stato va male anche l'altro andrà male", ha concluso. (Lus)