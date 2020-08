Roma: picchia la compagna dopo una lite banale, arrestato uomo violento recidivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Sezione operativa della compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 29enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La scorsa notte, a seguito della segnalazione di un cittadino giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in via Santa Maria di Galeria dove hanno constatato che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, l’uomo ha colpito al volto la sua compagna, 34enne romana. La donna, che ha riportato alcune lievi ferite al volto ma ha rifiutato le cure mediche, ha riferito ai carabinieri che anche in passato era stata vittima di episodi di violenza e aveva già denunciato il compagno. I carabinieri hanno quindi arrestato il violento e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.(Rer)